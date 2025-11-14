Алькарас стал самым юным игроком после Джоковича, одержавшим 70 и более побед за сезон ATP
Поделиться
Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал 70-ю победу в сезоне-2025.
13 ноября Алькарас со счётом 6:4, 6:1 одолел девятую ракетку мира из Италии Лоренцо Музетти в рамках группового этапа Итогового чемпионата ATP – 2025. Именно эта победа стала для испанца юбилейной.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джимми Коннорса
13 ноября 2025, четверг. 22:40 МСК
1
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
9
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Алькарас в 22 года 188 дней стал самым молодым игроком, одержавшим 70+ побед в матчах за сезон на уровне ATP, после серба Новака Джоковича (22 года 164 дня) в 2009 году, отмечает Opta Ace.
Также стоит отметить, что Алькарас выиграл 16 из 70 матчей в 2025 году с игроками из топ-10 мирового рейтинга.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 ноября 2025
-
00:59
-
00:56
-
00:47
-
00:43
-
00:38
-
00:34
-
00:25
-
00:08
-
00:06
-
00:03
- 13 ноября 2025
-
23:44
-
23:35
-
23:23
-
22:58
-
22:48
-
22:44
-
22:22
-
22:09
-
21:52
-
21:48
-
21:35
-
21:29
-
21:13
-
21:10
-
20:45
-
20:35
-
20:30
-
20:19
-
20:13
-
20:06
-
19:45
-
19:33
-
19:10
-
18:30
-
18:10