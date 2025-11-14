Скидки
Теннис

Алькарас стал самым юным игроком после Джоковича, одержавшим 70 и более побед за сезон ATP

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас одержал 70-ю победу в сезоне-2025.

13 ноября Алькарас со счётом 6:4, 6:1 одолел девятую ракетку мира из Италии Лоренцо Музетти в рамках группового этапа Итогового чемпионата ATP – 2025. Именно эта победа стала для испанца юбилейной.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джимми Коннорса
13 ноября 2025, четверг. 22:40 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Лоренцо Музетти
9
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

Алькарас в 22 года 188 дней стал самым молодым игроком, одержавшим 70+ побед в матчах за сезон на уровне ATP, после серба Новака Джоковича (22 года 164 дня) в 2009 году, отмечает Opta Ace.

Также стоит отметить, что Алькарас выиграл 16 из 70 матчей в 2025 году с игроками из топ-10 мирового рейтинга.

