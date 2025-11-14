Алькарас повторил достижение Ллейтона Хьюитта 23-летней давности

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал вторым теннисистом с 1973 года, которому удалось несколько раз завершить сезон на первой строчке рейтинга до настуления 23 лет, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. Алькарас гарантировал себе первую строчку по итогам сезона после того, как обыграл в матче группового раунда Итогового турнира АТР – 2025 итальянца Лоренцо Музетти (6:4, 6:1).
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Ранее подобного достижения добивался победитель двух турниров серии «Большого шлема» австралиец Ллейтон Хьюитт, который завершал сезон в качестве первого номера рейтинга в 2001 и 2002 годах.
Алькарас вышел в полуфинал Итогового турнира АТР – 2025 с первого места в группе Джимми Коннорса. За выход в финал ему предстоит сыграть с теннисистом, который займёт вторую позицию в квартете Бьорна Борга, в котором играют итальянец Янник Синнер, немец Александр Зверев, канадец Феликс Оже-Альяссим и американец Бен Шелтон. Последний лишился шансов на выход в полуфинал.
- 14 ноября 2025
-
00:59
-
00:56
-
00:47
-
00:43
-
00:38
-
00:34
-
00:25
-
00:08
-
00:06
-
00:03
- 13 ноября 2025
-
23:44
-
23:35
-
23:23
-
22:58
-
22:48
-
22:44
-
22:22
-
22:09
-
21:52
-
21:48
-
21:35
-
21:29
-
21:13
-
21:10
-
20:45
-
20:35
-
20:30
-
20:19
-
20:13
-
20:06
-
19:45
-
19:33
-
19:10
-
18:30
-
18:10