Алькарас повторил достижение Ллейтона Хьюитта 23-летней давности

Алькарас повторил достижение Ллейтона Хьюитта 23-летней давности
Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал вторым теннисистом с 1973 года, которому удалось несколько раз завершить сезон на первой строчке рейтинга до настуления 23 лет, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. Алькарас гарантировал себе первую строчку по итогам сезона после того, как обыграл в матче группового раунда Итогового турнира АТР – 2025 итальянца Лоренцо Музетти (6:4, 6:1).

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джимми Коннорса
13 ноября 2025, четверг. 22:40 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Лоренцо Музетти
9
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

Ранее подобного достижения добивался победитель двух турниров серии «Большого шлема» австралиец Ллейтон Хьюитт, который завершал сезон в качестве первого номера рейтинга в 2001 и 2002 годах.

Алькарас вышел в полуфинал Итогового турнира АТР – 2025 с первого места в группе Джимми Коннорса. За выход в финал ему предстоит сыграть с теннисистом, который займёт вторую позицию в квартете Бьорна Борга, в котором играют итальянец Янник Синнер, немец Александр Зверев, канадец Феликс Оже-Альяссим и американец Бен Шелтон. Последний лишился шансов на выход в полуфинал.

