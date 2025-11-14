Результаты матчей Итогового чемпионата ATP — 2025 на 13 ноября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

13 ноября в Турине (Италия) завершился очередной игровой день Итогового чемпионата ATP – 2025 в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Теннис. Итоговый турнир ATP — 2025, Турин. Одиночный разряд. Группа Джимми Коннорса. Результаты на 13 ноября:

Алекс де Минор (Австралия) – Тейлор Фриц (США) – 7:6 (7:3), 6:3;

Карлос Алькарас (Испания) – Лоренцо Музетти (Италия) – 6:4, 6:1.

Теннис. Итоговый турнир ATP — 2025, Турин. Парный разряд. Группа Питера Флеминга. Результаты на 13 ноября: