Результаты матчей Итогового чемпионата ATP — 2025 на 13 ноября
13 ноября в Турине (Италия) завершился очередной игровой день Итогового чемпионата ATP – 2025 в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.
Теннис. Итоговый турнир ATP — 2025, Турин. Одиночный разряд. Группа Джимми Коннорса. Результаты на 13 ноября:
- Алекс де Минор (Австралия) – Тейлор Фриц (США) – 7:6 (7:3), 6:3;
- Карлос Алькарас (Испания) – Лоренцо Музетти (Италия) – 6:4, 6:1.
Теннис. Итоговый турнир ATP — 2025, Турин. Парный разряд. Группа Питера Флеминга. Результаты на 13 ноября:
- Кевин Кравиц (Германия)/Тим Пюц (Германия) — Симоне Болелли (Италия)/Андреа Вавассори (Италия) — 7:6 (7:5), 4:6, [13:11];
- Джулиан Кэш (Великобритания)/Ллойд Гласспул (Великобритания) — Марсель Гранольерс (Испания)/Орасио Себальос (Аргентина) – 6:3, 7:5.
