Алькарас — о матче с Музетти: не смог играть так раскованно, как хотел

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился впечатлениями после победы в матче группового раунда Итогового турнира АТР – 2025 в Турине над итальянцем Лоренцо Музетти. Поединок завершился со счётом 6:4, 6:1.

– Расскажи о сегодняшнем матче. Ты сделал много отличных вещей, великолепно действовал у сетки. Выходишь в полуфинал и, возможно, поборешься за титул — над чем нужно продолжать работать?

– Я постараюсь посмотреть на те моменты, которые у меня получались не так хорошо. Сегодня я играл с огромными нервами. Очень сильными. Мне было трудно с ними справляться. Честно говоря, мысль о первом месте в рейтинге постоянно крутилась в голове. Но это был большой матч для нас обоих: для него — шанс выйти в полуфинал, для меня — шанс завершить год под номером один. Поэтому я не смог играть так раскованно, как хотел.

Однако в целом я справился настолько хорошо, насколько мог. И временами мне удавалось показывать действительно отличный теннис — не весь матч, но отдельные моменты. Надеюсь, в полуфинале смогу немного поднять уровень. Однако я с нетерпением этого жду, – сказал Алькарас в интервью Tennis Channel.