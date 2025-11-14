Скидки
Де Минор — третий игрок в XXI веке, вышедший в плей-офф Итогового с одной победой в группе

Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор стал третьим игроком в XXI веке, которому удалось выйти в плей-офф Итогового чемпионата ATP с отрицательной разницей побед и поражений на групповом этапе, сообщает Opta Ace.

Де Минор на Итоговом представлял группу Джимми Коннорса. В её рамках австралиец проиграл испанцу Карлосу Алькарасу и итальянцу Лоренцо Музетти и одержал победу над американцем Тейлором Фрицем.

С 2000 года, кроме де Минора, попасть в плей-офф Итогового с одной победой в группе удавалось только аргентинцу Давиду Налбандяну в 2006 году и японцу Кею Нисикори – в 2016-м. И Давид, и Кей тогда свои полуфиналы проиграли.

В полуфинал Итогового де Минор вышел на вторую ракетку мира итальянца Янника Синнера.

