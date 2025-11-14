Скидки
Расписание матчей Итогового турнира ATP — 2025 на 14 ноября

Сегодня, 14 ноября, в Турине (Италия) продолжается розыгрыш Итогового турнира ATP. Матчи проходят в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований.

Теннис. Итоговый турнир ATP. Одиночный разряд. Группа Бьорна Борга. Расписание 14 ноября (время московское):

  • 16:00. Янник Синнер (Италия, 2) — Бен Шелтон (США, 5).
  • 22:30. Александр Зверев (Германия, 3) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8).

Теннис. Итоговый турнир ATP. Парный разряд. Группа Джона Макинроя. Расписание на 14 ноября (время московское):

  • 13:30. Харри Хелиёваара (Финляндия)/Генри Паттен (Великобритания) - Марсело Аревало (Сальвадор)/Мате Павич (Хорватия).
  • 20:00. Джо Солсбери/Ник Скупски (оба — Великобритания) - Кристиан Харрисон/Эван Кинг (оба — США).
