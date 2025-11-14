Расписание матчей Итогового турнира ATP — 2025 на 14 ноября

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 14 ноября, в Турине (Италия) продолжается розыгрыш Итогового турнира ATP. Матчи проходят в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований.

Теннис. Итоговый турнир ATP. Одиночный разряд. Группа Бьорна Борга. Расписание 14 ноября (время московское):

16:00. Янник Синнер (Италия, 2) — Бен Шелтон (США, 5).

22:30. Александр Зверев (Германия, 3) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8).

Теннис. Итоговый турнир ATP. Парный разряд. Группа Джона Макинроя. Расписание на 14 ноября (время московское):