Расписание матчей Итогового турнира ATP — 2025 на 14 ноября
Сегодня, 14 ноября, в Турине (Италия) продолжается розыгрыш Итогового турнира ATP. Матчи проходят в одиночном и парном разрядах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня соревнований.
Теннис. Итоговый турнир ATP. Одиночный разряд. Группа Бьорна Борга. Расписание 14 ноября (время московское):
- 16:00. Янник Синнер (Италия, 2) — Бен Шелтон (США, 5).
- 22:30. Александр Зверев (Германия, 3) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8).
Теннис. Итоговый турнир ATP. Парный разряд. Группа Джона Макинроя. Расписание на 14 ноября (время московское):
- 13:30. Харри Хелиёваара (Финляндия)/Генри Паттен (Великобритания) - Марсело Аревало (Сальвадор)/Мате Павич (Хорватия).
- 20:00. Джо Солсбери/Ник Скупски (оба — Великобритания) - Кристиан Харрисон/Эван Кинг (оба — США).
Материалы по теме
Комментарии