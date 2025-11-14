«Это разные чувства». Алькарас — о победах на ТБШ и первой строчке рейтинга по итогам года

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, какое чувство сильнее — победа на ТБШ или завершение года в статусе первой ракетки мира.

— В те самые первые секунды, когда ты стал номером один в мире, в те первые секунды после победы на турнире «Большого шлема» — а в этом сезоне ты сделал и то, и другое — какое чувство для тебя самое сильное?

— Ну, я бы сказал, что это разные чувства. Победа на турнирах «Большого шлема» всегда является целью. Закончить год в статусе номер один — конечно, это тоже всегда цель. Здесь, например, в этом матче, когда ты уже обеспечил себе итоговое первое место в рейтинге, турнир ещё не окончен — впереди полуфинал, соревнование продолжается.

Это немного другое ощущение, потому что всегда здорово, ты можешь отпраздновать это с командой, с близкими, которые рядом. Но сразу после этого нужно сосредоточиться, восстановиться, лечь спать как можно раньше, чтобы быть готовым к полуфиналу. В отличие от победы на «Большом шлеме» — там турнир заканчивается, можно расслабиться, сделать всё что хочешь, после достижения одного из лучших результатов в нашем виде спорта. Я бы сказал, это всё-таки разные чувства, — сказал Алькарас на пресс-конференции.