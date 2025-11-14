Де Минор стал первым австралийцем после Кирьоса с 20 победами над игроками из топ-10
Седьмая ракетка мира австралиец Алекс де Минор одержал 20-ю победу в матчах с соперниками из топ-10 мирового рейтинга, сообщает Opta Ace. 13 ноября де Минор на групповом этапе Итогового чемпионата ATP переиграл в двух партиях шестую ракетку мира Тейлора Фрица из США — 7:6 (7:3), 6:3).
Итоговый чемпионат ATP. Группа Джимми Коннорса
13 ноября 2025, четверг. 16:10 МСК
6
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
7
Алекс де Минор
А. де Минор
По данным Opta, де Минор стал первым представителем Австралии, который смог добиться такого показателя, с 2019 года, когда 20-ю победу над игроком из топ-10 оформил его соотечественник Ник Кирьос.
Победа над Фрицем позволила де Минору занять итоговое второе место в группе Джимми Коннорса и выйти в полуфинал турнира, где его соперником будет вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.
Видео: Фанаты в Риме нашли способ, как взять автограф у де Минора
