Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Де Минор стал первым австралийцем после Кирьоса с 20 победами над игроками из топ-10

Де Минор стал первым австралийцем после Кирьоса с 20 победами над игроками из топ-10
Комментарии

Седьмая ракетка мира австралиец Алекс де Минор одержал 20-ю победу в матчах с соперниками из топ-10 мирового рейтинга, сообщает Opta Ace. 13 ноября де Минор на групповом этапе Итогового чемпионата ATP переиграл в двух партиях шестую ракетку мира Тейлора Фрица из США — 7:6 (7:3), 6:3).

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джимми Коннорса
13 ноября 2025, четверг. 16:10 МСК
Тейлор Фриц
6
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 3 		3
7 7 		6
         
Алекс де Минор
7
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

По данным Opta, де Минор стал первым представителем Австралии, который смог добиться такого показателя, с 2019 года, когда 20-ю победу над игроком из топ-10 оформил его соотечественник Ник Кирьос.

Победа над Фрицем позволила де Минору занять итоговое второе место в группе Джимми Коннорса и выйти в полуфинал турнира, где его соперником будет вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Календарь Итогового чемпионата ATP - 2025
Турнирная таблица Итогового чемпионата ATP - 2025

Видео: Фанаты в Риме нашли способ, как взять автограф у де Минора

Материалы по теме
Де Минор вышел в полуфинал Итогового чемпионата ATP — 2025, одержав одну победу в группе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android