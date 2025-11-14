Алькарас — о Кубке Дэвиса: очень хочу однажды выиграть, для меня это действительно важно

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, стоит ли изменить формат Кубка Дэвиса.

— Мой вопрос касается Кубка Дэвиса, какое у вас мнение об этом турнире? Янник в этом году не сыграет, мы знаем, что Лоренцо тоже не сыграет. А вы собираетесь играть. Возможно, в будущем, поскольку турнир проводится каждый год, вы будете поступать так же. Считаете ли вы, что стоит изменить формат и проводить Кубок Дэвиса раз в два или три года? Или вы не против играть каждый сезон?

— Если быть с вами честным, я считаю, что Кубок Дэвиса — это один из тех турниров, где ты ощущаешь и играешь совсем иначе, потому что выступаешь за свою страну, вместе с товарищами по команде. Это совершенно другое чувство. Думаю, это одна из самых привилегированных вещей в нашем виде спорта — представлять свою страну.

Согласен, что с этим турниром нужно что-то менять, потому что играть в нём каждый год — это не так хорошо, как могло бы быть, если бы он проводился раз в два или три года. Думаю, если турнир будет проходить раз в два или три года, тогда отношение игроков к нему будет ещё серьёзнее, ведь это уникальное событие, оно отличается от остальных, и ты не сможешь играть каждый год.

Да, я играю в этом году. Очень хочу однажды выиграть Кубок Дэвиса, потому что для меня это действительно важный турнир. Янник выиграл его дважды, Лоренцо, кажется, тоже один или два раза. Для них это нормально, потому что сезон был очень длинным. Возможно, они хотят получить дополнительную неделю на отдых, отпуск, подготовку к новому сезону — и это вполне понятно, нормально. Но, повторюсь, с этим турниром нужно что-то сделать, чтобы Кубок Дэвиса стал действительно уникальным событием, — сказал Алькарас на пресс-конференции.