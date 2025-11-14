Карлос Алькарас забыл про завоёванный титул, оценивая свой сезон на крытых кортах

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас, оценивая свой сезон-2025 на крытых кортах, забыл про победу на турнире ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

— Это ваш лучший сезон на крытых кортах не только по результатам, но и по чувствам, которые вы испытываете на корте?

— Сложно сказать, что это мой лучший сезон на кортах с крышей, потому что я только что играл в Париже и там проиграл в первом круге. Здесь дошёл до полуфинала, но давайте посмотрим, как дальше пойдёт. Уже доходил до полуфинала здесь в 2023-м, так что не знаю. Не играю много турниров на крытых кортах за год, поэтому у меня не так много опыта игры на этом покрытии. Но после каждого матча я чувствую себя отлично. Надеюсь, что в полуфинале будет ещё лучше.

— Как прошёл этот процесс, наконец-то выйдя на последний отрезок сезона, чувствуя себя отдохнувшим и физически, и морально?

— Я просто очень рад, что приехал сюда с уверенностью, зная, что играю в отличный теннис. У меня была очень хорошая подготовка перед этим турниром. Всегда важно хорошо понимать себя, что тебе нужно как на корте, так и вне его. Думаю, к этому времени года я справился с этим довольно хорошо, — сказал Алькарас на пресс-конференции.