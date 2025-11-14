Карлос Алькарас забыл про завоёванный титул, оценивая свой сезон на крытых кортах

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас, оценивая свой сезон-2025 на крытых кортах, забыл про победу на турнире ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|2
— Это ваш лучший сезон на крытых кортах не только по результатам, но и по чувствам, которые вы испытываете на корте?
— Сложно сказать, что это мой лучший сезон на кортах с крышей, потому что я только что играл в Париже и там проиграл в первом круге. Здесь дошёл до полуфинала, но давайте посмотрим, как дальше пойдёт. Уже доходил до полуфинала здесь в 2023-м, так что не знаю. Не играю много турниров на крытых кортах за год, поэтому у меня не так много опыта игры на этом покрытии. Но после каждого матча я чувствую себя отлично. Надеюсь, что в полуфинале будет ещё лучше.
— Как прошёл этот процесс, наконец-то выйдя на последний отрезок сезона, чувствуя себя отдохнувшим и физически, и морально?
— Я просто очень рад, что приехал сюда с уверенностью, зная, что играю в отличный теннис. У меня была очень хорошая подготовка перед этим турниром. Всегда важно хорошо понимать себя, что тебе нужно как на корте, так и вне его. Думаю, к этому времени года я справился с этим довольно хорошо, — сказал Алькарас на пресс-конференции.
- 14 ноября 2025
-
10:49
-
10:31
-
10:03
-
09:53
-
09:44
-
09:13
-
08:30
-
00:59
-
00:56
-
00:47
-
00:43
-
00:38
-
00:34
-
00:25
-
00:08
-
00:06
-
00:03
- 13 ноября 2025
-
23:44
-
23:35
-
23:23
-
22:58
-
22:48
-
22:44
-
22:22
-
22:09
-
21:52
-
21:48
-
21:35
-
21:29
-
21:13
-
21:10
-
20:45
-
20:35
-
20:30
-
20:19