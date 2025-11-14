Скидки
Карлос Алькарас забыл про завоёванный титул, оценивая свой сезон на крытых кортах

Карлос Алькарас забыл про завоёванный титул, оценивая свой сезон на крытых кортах
Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас, оценивая свой сезон-2025 на крытых кортах, забыл про победу на турнире ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

Роттердам. Финал
09 февраля 2025, воскресенье. 17:45 МСК
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
4 		6 2
         
Алекс де Минор
8
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

— Это ваш лучший сезон на крытых кортах не только по результатам, но и по чувствам, которые вы испытываете на корте?
— Сложно сказать, что это мой лучший сезон на кортах с крышей, потому что я только что играл в Париже и там проиграл в первом круге. Здесь дошёл до полуфинала, но давайте посмотрим, как дальше пойдёт. Уже доходил до полуфинала здесь в 2023-м, так что не знаю. Не играю много турниров на крытых кортах за год, поэтому у меня не так много опыта игры на этом покрытии. Но после каждого матча я чувствую себя отлично. Надеюсь, что в полуфинале будет ещё лучше.

— Как прошёл этот процесс, наконец-то выйдя на последний отрезок сезона, чувствуя себя отдохнувшим и физически, и морально?
 — Я просто очень рад, что приехал сюда с уверенностью, зная, что играю в отличный теннис. У меня была очень хорошая подготовка перед этим турниром. Всегда важно хорошо понимать себя, что тебе нужно как на корте, так и вне его. Думаю, к этому времени года я справился с этим довольно хорошо, — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Материалы по теме
Алькарас — о Кубке Дэвиса: очень хочу однажды выиграть, для меня это действительно важно
