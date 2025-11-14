Алькарас опубликовал пост после того, как обеспечил себе первое место в рейтинге в сезоне

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас в социальных сетях опубликовал пост после того, как обеспечил себе первое место в рейтинге по итогам года.

«Вот что можно назвать идеальной ночью! Полуфинал в Турине и итоговое первое место в рейтинге года!» — написал Алькарас в социальных сетях.

На Итоговом чемпионате ATP Алькарас одержал три победы в групповом этапе и вышел в полуфинал. Отметим, что 22-летний испанец уже во второй раз в карьере завершит сезон в статусе первой ракетки мира.

В этом сезоне Карлос стал чемпионом соревнований в Роттердаме, Монте-Карло, Риме, Лондоне, Цинциннати, Токио, а также на US Open и «Ролан Гаррос».