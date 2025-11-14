Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас — 11-й игрок, который несколько раз завершал сезон на первой строчке рейтинга ATP

Алькарас — 11-й игрок, который несколько раз завершал сезон на первой строчке рейтинга ATP
Аудио-версия:
Комментарии

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас стал 11-м игроком, который несколько раз завершал сезон на первой строчке мирового рейтинга. 22-летний испанец уже во второй раз в карьере завершит сезон в статусе первой ракетки мира.

Лидером по этому показателю является серб Новак Джокович (8), далее идут Пит Сампрас (6), Джимми Коннорс (5), Роджер Федерер (5), Рафаэль Надаль (5), Джон Макинрой (4), Иван Лендл (4), Бьорн Борг (2), Стефан Эдберг (2), Ллейтон Хьюитт (2).

На Итоговом чемпионате ATP Алькарас в групповом этапе одержал три победы. Победа над итальянцем Лоренцо Музетти позволила испанцу сохранить первенство в мировом рейтинге по итогам сезона-2025.

В этом сезоне Алькарас стал чемпионом соревнований в Роттердаме, Монте-Карло, Риме, Лондоне, Цинциннати, Токио, а также на US Open и «Ролан Гаррос».

Материалы по теме
Алькарас опубликовал пост после того, как обеспечил себе первое место в рейтинге в сезоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android