Алькарас — 11-й игрок, который несколько раз завершал сезон на первой строчке рейтинга ATP

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас стал 11-м игроком, который несколько раз завершал сезон на первой строчке мирового рейтинга. 22-летний испанец уже во второй раз в карьере завершит сезон в статусе первой ракетки мира.

Лидером по этому показателю является серб Новак Джокович (8), далее идут Пит Сампрас (6), Джимми Коннорс (5), Роджер Федерер (5), Рафаэль Надаль (5), Джон Макинрой (4), Иван Лендл (4), Бьорн Борг (2), Стефан Эдберг (2), Ллейтон Хьюитт (2).

На Итоговом чемпионате ATP Алькарас в групповом этапе одержал три победы. Победа над итальянцем Лоренцо Музетти позволила испанцу сохранить первенство в мировом рейтинге по итогам сезона-2025.

В этом сезоне Алькарас стал чемпионом соревнований в Роттердаме, Монте-Карло, Риме, Лондоне, Цинциннати, Токио, а также на US Open и «Ролан Гаррос».