«Спасибо, Карлос». Де Минор опубликовал пост после выхода в полуфинал Итогового турнира

Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор в социальных сетях опубликовал пост после выхода в полуфинал Итогового чемпионата ATP. Алекс вышел в 1/2 финала после того, как испанец Карлос Алькарас обыграл итальянца Лоренцо Музетти со счётом 6:4, 6:1.

«Поехалииииииии! Спасибо за поддержку и сумасшедшую атмосферу в эти дни, впереди полуфинал! P.S. Спасибо, Карлос», — написал де Минор в социальных сетях.

Де Минор и Алькарас на Итоговом представляли группу Джимми Коннорса. В её рамках австралиец проиграл Карлосу Алькарасу и Лоренцо Музетти и одержал победу над американцем Тейлором Фрицем. В полуфинале соревнований Алекс сыграет с итальянцем Янником Синнером.