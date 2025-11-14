Стаббс — Алькарасу: ещё один исключительный год от одного из самых приятных молодых людей

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс поздравила шестикратного чемпиона мэйджоров испанца Карлоса Алькараса с завершением сезона в статусе первой ракетки мира.

«Поздравляю, Карлос, с достижением итогового первого места в мировом рейтинге по итогам года. Ещё один исключительный год от по-настоящему одного из самых приятных молодых людей, которых вы когда-либо могли встретить», — написала Стаббс в социальных сетях.

22-летний Алькарас уже во второй раз в карьере завершит сезон в статусе первой ракетки мира. В этом сезоне испанец стал чемпионом соревнований в Роттердаме, Монте-Карло, Риме, Лондоне, Цинциннати, Токио, а также на US Open и «Ролан Гаррос».