Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стаббс — Алькарасу: ещё один исключительный год от одного из самых приятных молодых людей

Стаббс — Алькарасу: ещё один исключительный год от одного из самых приятных молодых людей
Комментарии

Бывшая теннисистка, четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Ренне Стаббс поздравила шестикратного чемпиона мэйджоров испанца Карлоса Алькараса с завершением сезона в статусе первой ракетки мира.

«Поздравляю, Карлос, с достижением итогового первого места в мировом рейтинге по итогам года. Ещё один исключительный год от по-настоящему одного из самых приятных молодых людей, которых вы когда-либо могли встретить», — написала Стаббс в социальных сетях.

22-летний Алькарас уже во второй раз в карьере завершит сезон в статусе первой ракетки мира. В этом сезоне испанец стал чемпионом соревнований в Роттердаме, Монте-Карло, Риме, Лондоне, Цинциннати, Токио, а также на US Open и «Ролан Гаррос».

Материалы по теме
Алькарас — 11-й игрок, который несколько раз завершал сезон на первой строчке рейтинга ATP
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android