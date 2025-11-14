Синнер — Шелтон: трансляция матча Итогового турнира ATP начнётся не ранее 16:00 мск
Сегодня, 14 ноября, на хардовых кортах в Турине (Италия) продолжается Итоговый турнир ATP. В матче группы Бьорна Борга встретятся четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер и пятый номер мирового рейтинга американец Бен Шелтон. Встреча начнётся не ранее 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
14 ноября 2025, пятница. 16:00 МСК
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
|1
|2
|3
|
|
5
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Счёт личных встреч Синнера и Шелтона — 7-1 в пользу итальянца. Единственную победу Бен одержал в Шанхае-2023. Янник обыгрывал американца в Вене-2023, Индиан-Уэллсе-2024, Уимблдоне-2024, Шанхае-2024, Australian Open — 2025 и Париже-2025.
Итоговый турнир ATP проходит с 9 по 16 ноября. Янник Синнер является действующим чемпионом соревнований.
