Синнер — Шелтон: трансляция матча Итогового турнира ATP начнётся не ранее 16:00 мск

Сегодня, 14 ноября, на хардовых кортах в Турине (Италия) продолжается Итоговый турнир ATP. В матче группы Бьорна Борга встретятся четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер и пятый номер мирового рейтинга американец Бен Шелтон. Встреча начнётся не ранее 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счёт личных встреч Синнера и Шелтона — 7-1 в пользу итальянца. Единственную победу Бен одержал в Шанхае-2023. Янник обыгрывал американца в Вене-2023, Индиан-Уэллсе-2024, Уимблдоне-2024, Шанхае-2024, Australian Open — 2025 и Париже-2025.

Итоговый турнир ATP проходит с 9 по 16 ноября. Янник Синнер является действующим чемпионом соревнований.