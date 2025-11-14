Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер — Шелтон: трансляция матча Итогового турнира ATP начнётся не ранее 16:00 мск

Синнер — Шелтон: трансляция матча Итогового турнира ATP начнётся не ранее 16:00 мск
Комментарии

Сегодня, 14 ноября, на хардовых кортах в Турине (Италия) продолжается Итоговый турнир ATP. В матче группы Бьорна Борга встретятся четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер и пятый номер мирового рейтинга американец Бен Шелтон. Встреча начнётся не ранее 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
14 ноября 2025, пятница. 16:00 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Бен Шелтон
5
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Счёт личных встреч Синнера и Шелтона — 7-1 в пользу итальянца. Единственную победу Бен одержал в Шанхае-2023. Янник обыгрывал американца в Вене-2023, Индиан-Уэллсе-2024, Уимблдоне-2024, Шанхае-2024, Australian Open — 2025 и Париже-2025.

Итоговый турнир ATP проходит с 9 по 16 ноября. Янник Синнер является действующим чемпионом соревнований.

Календарь Итогового чемпионата ATP
Сетка Итогового чемпионата ATP
Материалы по теме
«Всё время шутила ему на ухо». Швёнтек — о танце с Синнером после победы на Уимблдоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android