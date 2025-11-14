Швёнтек: если бы кто-то сказал, что произойдёт на Уимблдоне в этом году, я бы не поверила

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек рассказала, что после победы на Уимблдоне-2025 в дальнейшем будет использовать ту же систему подготовки к этому турниру. В решающем матче Швёнтек обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.
«Если бы кто-то сказал мне раньше, что произойдёт на Уимблдоне в этом году, я бы не поверила. Этот сезон стал для меня ещё более особенным благодаря победе в Лондоне. Короче говоря, это была мечта, ставшая реальностью, и то, чего я не ожидала, что делает меня ещё счастливее. Играла там совершенно без каких-либо ожиданий, просто сосредоточившись на том, чтобы как можно лучше выполнить разработанный нами план и повторить то, что мне удалось на тренировках. Этот период подготовки к Уимблдону был самым напряжённым по сравнению с предыдущими годами на траве, поэтому результаты, безусловно, были видны сразу, и мы будем использовать ту же систему для подготовки к Уимблдону в последующие годы», — приводит слова Швёнтек Polsat Sport.
