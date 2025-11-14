Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Швёнтек: если бы кто-то сказал, что произойдёт на Уимблдоне в этом году, я бы не поверила

Швёнтек: если бы кто-то сказал, что произойдёт на Уимблдоне в этом году, я бы не поверила
Аудио-версия:
Комментарии

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек рассказала, что после победы на Уимблдоне-2025 в дальнейшем будет использовать ту же систему подготовки к этому турниру. В решающем матче Швёнтек обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:0, 6:0.

Уимблдон (ж). Финал
12 июля 2025, суббота. 18:10 МСК
Аманда Анисимова
12
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		0
6 		6
         
Ига Швёнтек
4
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Если бы кто-то сказал мне раньше, что произойдёт на Уимблдоне в этом году, я бы не поверила. Этот сезон стал для меня ещё более особенным благодаря победе в Лондоне. Короче говоря, это была мечта, ставшая реальностью, и то, чего я не ожидала, что делает меня ещё счастливее. Играла там совершенно без каких-либо ожиданий, просто сосредоточившись на том, чтобы как можно лучше выполнить разработанный нами план и повторить то, что мне удалось на тренировках. Этот период подготовки к Уимблдону был самым напряжённым по сравнению с предыдущими годами на траве, поэтому результаты, безусловно, были видны сразу, и мы будем использовать ту же систему для подготовки к Уимблдону в последующие годы», — приводит слова Швёнтек Polsat Sport.

Материалы по теме
«Всё время шутила ему на ухо». Швёнтек — о танце с Синнером после победы на Уимблдоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android