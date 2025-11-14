Швёнтек: отправляюсь на каждое соревнование с мыслью о победе и выкладываюсь на все 100

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек рассказала, что она всегда сосредоточена на всех турнирах вне зависимости от их категории.

«Они, безусловно, самые важные для каждого теннисиста, но в течение сезона невозможно — как в других видах спорта, например, в лёгкой атлетике — достичь пиковой формы за определённый период. Дело в том, что наши самые важные турниры длятся две недели, поэтому за это время может произойти многое. Поэтому я отправляюсь на каждое соревнование с мыслью о победе и выкладываюсь на все 100. Думаю, именно поэтому многие обсуждают эту статистику, ведь я ни разу не проиграла в первом круге ни на одном турнире, потому что это для меня важно. Независимо от того, 250 это, 500 или «Большой шлем», я всегда буду на все 100% сосредоточена. Понятно, что «Большой шлем» ценнее, когда ты действительно что-то выигрываешь, но он также и сложнее, потому что многие люди сосредоточены только на ТБШ», — приводит слова Швёнтек Polsat Sport.