«Как только появится возможность, я сделаю это». Швёнтек — об игре в паре с Хуркачем

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек рассказала, что хочет сосредоточиться на игре в одиночном разряде, но хочет сыграть в паре с соотечественником Хубертом Хуркачем.

«Время, когда я играла в парном разряде и миксте, чтобы учиться и развиваться в одиночном разряде, прошло. Теперь играю больше для удовольствия. 2021 год стал для меня временем обучения. Теперь ясно, что я не буду играть в парном разряде, и мой приоритет — одиночный. Однако как только появится возможность сыграть вместе с Хубертом Хуркачем, я это сделаю, если это не помешает моей одиночной игре. Мне также очень понравился Открытый чемпионат США. Здорово, что этот турнир состоялся до начала одиночки, потому что мне не приходилось разрываться между двумя турнирами», — приводит слова Швёнтек Polsat Sport.