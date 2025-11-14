«Можем менять чью-то жизнь». Швёнтек — о пожертвованиях на создание детской клиники

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек рассказала о пожертвованиях на создание детской психиатрической клиники в Независимой воеводской больнице в Пётркув-Трыбунальском.

«Теннис не особо помогает взглянуть на вещи по-новому. Думаю, это просто… жизнь. Давно знаю, с какими трудностями сталкиваются некоторые люди. Слышала об этом от специалистов в своей команде, и вместе мы решили, куда направить средства, потому что у меня нет опыта, чтобы понять, где в Польше такая поддержка будет наиболее полезна. У больницы в Пётркув-Трыбунальском были правильная идея и видение, которые могли бы изменить ситуацию и помочь многим людям, поэтому я думаю, что это в каком-то смысле идеальное сотрудничество.

Очень рада, что благодаря средствам, которые я выделила на это, мы можем помогать и менять чью-то жизнь. Это также помогает мне лично, потому что во время игры часто легко забыть, что всё это значит и почему я играю в теннис. Конечно, играю для себя, но часто, когда становится тяжело, люблю напоминать себе, что я могу играть и для других, помогать. Поэтому для меня это дополнительная мотивация. Рада, что с организациями, которые мы выбираем, можем разделять общие ценности и вместе делать что-то хорошее», — приводит слова Швёнтек Polsat Sport.