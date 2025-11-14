Швёнтек — о любви к LEGO: благодаря моему опыту теперь любой набор мне по силам

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек рассказала о своей любви к сборке конструктора LEGO.

«Признаюсь, благодаря моему опыту теперь любой набор LEGO мне по силам. Это не такая уж сложная задача. Думаю, чем сложнее набор, тем он интереснее. Он требует концентрации, но всё же не слишком напряжённый, поэтому собирать его будет очень весело, ведь он не утомляет», — приводит слова Швёнтек Polsat Sport.

Ига Швёнтек в этом сезоне стала чемпионкой турниров WTA-500 в Сеуле (Южная Корея), WTA-1000 в Цинциннати (США), а также на Уимблдоне. Она стала второй в XXI веке теннисисткой, завершающей сезон в топ-2 лучших на протяжении четырёх лет.