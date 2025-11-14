Хелиёваара и Паттен обыграли Аревало и Павича в матче Итогового чемпионата ATP

Пара финского теннисиста Харри Хелиёваары и британца Генри Паттена в матче группового этапа на Итоговом чемпионате ATP — 2025 обыграла дуэт Марсело Аревало из Сальвадора и Мате Павича из Хорватии со счётом 7:6 (7:5), 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В её рамках Хелиёваара и Паттен семь раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Аревало и Павича девять эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.

Итоговый турнир ATP проходит с 9 по 16 ноября. Действующими победителями Итогового турнира ATP в парном разряде являются немецкие теннисисты Кевин Кравиц и Тим Пюц.