Хелиёваара и Паттен обыграли Аревало и Павича в матче Итогового чемпионата ATP
Пара финского теннисиста Харри Хелиёваары и британца Генри Паттена в матче группового этапа на Итоговом чемпионате ATP — 2025 обыграла дуэт Марсело Аревало из Сальвадора и Мате Павича из Хорватии со счётом 7:6 (7:5), 6:2.
Итоговый чемпионат ATP — парный разряд. Группа Джона Макинроя
14 ноября 2025, пятница. 13:40 МСК
Харри Хелиёваара
Генри Паттен
Х. Хелиёваара Г. Паттен
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Марсело Аревало
Мате Павич
М. Аревало М. Павич
Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В её рамках Хелиёваара и Паттен семь раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Аревало и Павича девять эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.
Итоговый турнир ATP проходит с 9 по 16 ноября. Действующими победителями Итогового турнира ATP в парном разряде являются немецкие теннисисты Кевин Кравиц и Тим Пюц.
