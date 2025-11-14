Скидки
Харри Хелиёваара/Генри Паттен — Марсело Аревало/Мате Павич, результат матча 14 ноября, счёт 2:0, групповой этап Итогового турнира

Хелиёваара и Паттен обыграли Аревало и Павича в матче Итогового чемпионата ATP
Комментарии

Пара финского теннисиста Харри Хелиёваары и британца Генри Паттена в матче группового этапа на Итоговом чемпионате ATP — 2025 обыграла дуэт Марсело Аревало из Сальвадора и Мате Павича из Хорватии со счётом 7:6 (7:5), 6:2.

Итоговый чемпионат ATP — парный разряд. Группа Джона Макинроя
14 ноября 2025, пятница. 13:40 МСК
Харри Хелиёваара
Финляндия
Харри Хелиёваара
Генри Паттен
Великобритания
Генри Паттен
Х. Хелиёваара Г. Паттен
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 5 		2
         
Марсело Аревало
Сальвадор
Марсело Аревало
Мате Павич
Хорватия
Мате Павич
М. Аревало М. Павич

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В её рамках Хелиёваара и Паттен семь раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Аревало и Павича девять эйсов, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.

Итоговый турнир ATP проходит с 9 по 16 ноября. Действующими победителями Итогового турнира ATP в парном разряде являются немецкие теннисисты Кевин Кравиц и Тим Пюц.

Календарь Итогового чемпионата ATP
Сетка Итогового чемпионата ATP
