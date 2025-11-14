Лоренцо Музетти рассказал, что не сыграет на Кубке Дэвиса из-за физического состояния

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти после группового этапа на Итоговом чемпионате ATP рассказал, что не примет участия в финальной части Кубке Дэвиса — 2025 в составе сборной Италии.

«Что касается усталости, я знал, что трудно избавиться от неё после прошедших дней и недель за один день. Мне нужно было совершить чудо, во втором сете я быстро упал духом. То, что держало меня в игре в первом сете, — это то, что я подавал очень хорошо. Учитывая моё физическое состояние, я по согласованию с Филиппо, капитаном, решил, что не буду играть в Кубке Дэвиса. Мне очень жаль и грустно из-за того, как я сюда подошёл, я бы попытался сыграть, если бы пришёл в другой форме», — сказал Музетти на пресс-конференции.