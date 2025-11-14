Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Он не купил себе это место, а заработал». Стосур — о де Миноре на Итоговом чемпионате ATP

«Он не купил себе это место, а заработал». Стосур — о де Миноре на Итоговом чемпионате ATP
Комментарии

Восьмикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в трёх разрядах австралийка Саманта Стосур высказалась о результатах соотечественника Алекса де Минора (седьмой в рейтинге) на Итоговом чемпионате ATP — 2025.

«Вероятно, не секрет, что у него нет таких мощных орудий, как у многих ребят в финале, поэтому ему приходится непросто, когда он постоянно играет подряд с топ-8, топ-10 игроками, что, по моему мнению, отражается и в его статистике с ними.

Но он один из них. Де Минор в восьмёрке лучших. Алекс не купил себе это место, а заработал каждое очко и каждую позицию, чтобы пройти квалификацию в финал, быть в восьмёрке лучших в мире и закончить невероятный год», — приводит слова Стосур сайт Australian Open.

Материалы по теме
«Спасибо, Карлос». Де Минор опубликовал пост после выхода в полуфинал Итогового турнира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android