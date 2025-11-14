«Он не купил себе это место, а заработал». Стосур — о де Миноре на Итоговом чемпионате ATP

Восьмикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в трёх разрядах австралийка Саманта Стосур высказалась о результатах соотечественника Алекса де Минора (седьмой в рейтинге) на Итоговом чемпионате ATP — 2025.

«Вероятно, не секрет, что у него нет таких мощных орудий, как у многих ребят в финале, поэтому ему приходится непросто, когда он постоянно играет подряд с топ-8, топ-10 игроками, что, по моему мнению, отражается и в его статистике с ними.

Но он один из них. Де Минор в восьмёрке лучших. Алекс не купил себе это место, а заработал каждое очко и каждую позицию, чтобы пройти квалификацию в финал, быть в восьмёрке лучших в мире и закончить невероятный год», — приводит слова Стосур сайт Australian Open.