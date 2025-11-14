Карлос Алькарас получил трофей за звание лидера мирового рейтинга по итогам сезона

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас получил кубок за окончание сезона-2025 в статусе первой ракетки мира. Торжественное вручение награды прошло на Итоговом чемпионате ATP — 2025 в Турине (Италия).

На Итоговом чемпионате ATP Алькарас в групповом этапе одержал три победы. Победа над итальянцем Лоренцо Музетти позволила испанцу сохранить первенство в мировом рейтинге по итогам сезона.

В этом сезоне Карлос Алькарас стал чемпионом турниров ATP-500 в Роттердаме, Лондоне, Токио, «Мастерсов» в Монте-Карло, Риме, Цинциннати, а также на US Open и «Ролан Гаррос».