Теннис

«Для меня это большое достижение». Алькарас — о трофее лидера рейтинга по итогам сезона

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что для него значит трофей за первое место в мировом рейтинге по итогам сезона, а также поблагодарил свою команду за поддержку.

«Для меня быть номером один — это настоящее удовольствие. То, над чем я каждый день усердно работаю вместе с моей командой. Это цель. Но считаю, что это путь, который проходишь не один, а вместе с командой, семьёй и близкими, которые всегда поддерживают тебя в трудные и хорошие моменты.

По-прежнему горжусь своей командой. В составе появились новые члены, очень рад и горд разделить этот момент и с ними. Для меня это большое достижение. Это очень много значит, просто искренне горжусь и счастлив», — приводит слова Алькараса официальный сайт ATP.

Карлос Алькарас получил трофей за звание лидера мирового рейтинга по итогам сезона
