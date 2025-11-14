«Чувствую любовь везде, куда бы ни поехал». Алькарас поблагодарил фанатов за поддержку

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас поблагодарил фанатов по всему миру за поддержку.
«Хочу продолжать, потому что за ту поддержку, которую я получаю везде, куда еду, не могу достаточно отблагодарить людей. Мы путешествуем с 1 января и до конца ноября — новые места, страны, турниры, люди всегда одни и те же. Великая энергия, великолепная атмосфера, чувствую любовь везде, куда бы ни поехал.
На некоторых турнирах, в некоторых матчах без поддержки людей было бы невозможно вернуться в игру, выиграть, поднять трофеи. Поэтому действительно хочу сказать спасибо всем людям, которые приходят на каждый турнир, матч, которые поддерживают теннис и меня лично. Очень благодарен всем за энергию и любовь, которую получаю. Этот трофей, конечно же, для них», — приводит слова Алькараса официальный сайт ATP.