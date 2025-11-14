Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер — Бен Шелтон: итальянец уверенно выиграл первый сет в матче Итогового турнира

Янник Синнер — Бен Шелтон: итальянец уверенно выиграл первый сет в матче Итогового турнира
Комментарии

В эти минуты на хардовых кортах в Турине (Италия) продолжается Итоговый турнир ATP. В матче группы Бьорна Борга встречаются четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер и пятый номер мирового рейтинга американец Бен Шелтон.

Первый сет поединка остался за Синнером со счётом 6:3. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
14 ноября 2025, пятница. 16:30 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 3
         
Бен Шелтон
5
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Синнер досрочно квалифицировался в полуфинал Итогового турнира. Шелтон потерял шансы на выход в полуфинал после второго тура.

Итоговый турнир ATP проходит с 9 по 16 ноября. Синнер является действующим чемпионом соревнований.

Материалы по теме
«Они как инь и ян». Теннисный мир ждёт в финале Итогового новую битву Синнер — Алькарас
«Они как инь и ян». Теннисный мир ждёт в финале Итогового новую битву Синнер — Алькарас
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android