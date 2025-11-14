Янник Синнер — Бен Шелтон: итальянец уверенно выиграл первый сет в матче Итогового турнира

В эти минуты на хардовых кортах в Турине (Италия) продолжается Итоговый турнир ATP. В матче группы Бьорна Борга встречаются четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер и пятый номер мирового рейтинга американец Бен Шелтон.

Первый сет поединка остался за Синнером со счётом 6:3. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Синнер досрочно квалифицировался в полуфинал Итогового турнира. Шелтон потерял шансы на выход в полуфинал после второго тура.

Итоговый турнир ATP проходит с 9 по 16 ноября. Синнер является действующим чемпионом соревнований.