Янник Синнер — Бен Шелтон: итальянец уверенно выиграл первый сет в матче Итогового турнира
Поделиться
В эти минуты на хардовых кортах в Турине (Италия) продолжается Итоговый турнир ATP. В матче группы Бьорна Борга встречаются четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер и пятый номер мирового рейтинга американец Бен Шелтон.
Первый сет поединка остался за Синнером со счётом 6:3. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
14 ноября 2025, пятница. 16:30 МСК
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
5
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Синнер досрочно квалифицировался в полуфинал Итогового турнира. Шелтон потерял шансы на выход в полуфинал после второго тура.
Итоговый турнир ATP проходит с 9 по 16 ноября. Синнер является действующим чемпионом соревнований.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 ноября 2025
-
18:04
-
17:51
-
17:37
-
17:33
-
17:17
-
17:09
-
16:53
-
16:47
-
16:40
-
16:33
-
15:53
-
15:11
-
14:42
-
14:16
-
14:03
-
13:41
-
13:36
-
13:00
-
12:57
-
12:44
-
11:49
-
11:34
-
11:09
-
10:49
-
10:31
-
10:03
-
09:53
-
09:44
-
09:13
-
08:30
-
00:59
-
00:56
-
00:47
-
00:43
-
00:38