Синнер — четвёртый игрок с 16 и более победами над топ-10 в двух сезонах подряд

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал четвёртым теннисистом, которому удалось одержать 16 и более побед над игроками топ-10 рейтинга на протяжении двух сезонов подряд. В рамках группового раунда Итогового турнира АТР – 2025 в Турине Синнер обыграл третью ракетку мира немца Александра Зверева со счётом 6:4, 6:3.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
12 ноября 2025, среда. 22:40 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Ранее подобных достижений добивались швед Бьорн Борг (1978-1980), швейцарец Роджер Федерер (2006-2007) и серб Новак Джокович (2011-2016).

Синнер принимает участие в розыгрыше Итогового турнира АТР – 2025, который проходит в Турине (Италия) с 9 по 16 ноября. Итальянец является действующим победителем соревнований.

