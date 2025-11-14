Синнер — четвёртый игрок с 16 и более победами над топ-10 в двух сезонах подряд
Поделиться
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал четвёртым теннисистом, которому удалось одержать 16 и более побед над игроками топ-10 рейтинга на протяжении двух сезонов подряд. В рамках группового раунда Итогового турнира АТР – 2025 в Турине Синнер обыграл третью ракетку мира немца Александра Зверева со счётом 6:4, 6:3.
Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
12 ноября 2025, среда. 22:40 МСК
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
3
Александр Зверев
А. Зверев
Ранее подобных достижений добивались швед Бьорн Борг (1978-1980), швейцарец Роджер Федерер (2006-2007) и серб Новак Джокович (2011-2016).
Синнер принимает участие в розыгрыше Итогового турнира АТР – 2025, который проходит в Турине (Италия) с 9 по 16 ноября. Итальянец является действующим победителем соревнований.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 ноября 2025
-
18:04
-
17:51
-
17:37
-
17:33
-
17:17
-
17:09
-
16:53
-
16:47
-
16:40
-
16:33
-
15:53
-
15:11
-
14:42
-
14:16
-
14:03
-
13:41
-
13:36
-
13:00
-
12:57
-
12:44
-
11:49
-
11:34
-
11:09
-
10:49
-
10:31
-
10:03
-
09:53
-
09:44
-
09:13
-
08:30
-
00:59
-
00:56
-
00:47
-
00:43
-
00:38