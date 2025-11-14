Лоренцо Музетти посетил тренировку «Ювентуса» и получил футболку от игроков и тренера

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти стал гостем тренировки футбольного клуба «Ювентус» из Турина. Он посетил тренировочную базу и пообщался с игроками.

Главный тренер команды Лучано Спаллетти и футболисты Федерико Гатти и Даниэле Ругани подарили теннисисту именную футболку с 10-м номером на спине.

Фото: «Ювентус»

Музетти участвовал на Итоговом турнире ATP — 2025 в Турине, куда попал после снятия с соревнований серба Новака Джоковича. Он одержал одну победу на групповом этапе над австралийцем Алексом де Минором, но в полуфинал выйти не смог. «Ювентус» идёт на шестом месте в чемпионате Италии по футболу.