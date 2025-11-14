Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Музетти — о матче с Алькарасом: каждый раз он удивляет меня всё больше

Музетти — о матче с Алькарасом: каждый раз он удивляет меня всё больше
Аудио-версия:
Комментарии

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти прокомментировал игру в матче с испанцем Карлосом Алькарасом на групповом раунде Итогового турнира АТР – 2025 в Турине. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1 в пользу Алькараса.

Итоговый чемпионат ATP. Группа Джимми Коннорса
13 ноября 2025, четверг. 22:40 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Лоренцо Музетти
9
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

«Думаю, мне удалось хорошо начать и мощно подавать. Это был единственный шанс как-то справляться с игрой Карлоса. Он тоже очень хорошо подавал, постоянно ставил меня в ситуацию, где мне приходилось много бегать и играть очень агрессивно.

В конце физически было очень тяжело. И, конечно, все заслуги Карлосу — он показал невероятный теннис. Каждый раз он удивляет меня всё больше. Надеюсь, однажды я возьму реванш. И, конечно, удачи ему в полуфинале», – сказал Музетти на послематчевой пресс-конференции.

На групповом раунде Итогового турнира – 2025 Музетти одержал одну победу и потерпел два поражения. Этот результат не позволил ему выйти в полуфинал соревнований.

Материалы по теме
«Они как инь и ян». Теннисный мир ждёт в финале Итогового новую битву Синнер — Алькарас
«Они как инь и ян». Теннисный мир ждёт в финале Итогового новую битву Синнер — Алькарас
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android