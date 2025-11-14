Музетти — о матче с Алькарасом: каждый раз он удивляет меня всё больше

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти прокомментировал игру в матче с испанцем Карлосом Алькарасом на групповом раунде Итогового турнира АТР – 2025 в Турине. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:1 в пользу Алькараса.
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
«Думаю, мне удалось хорошо начать и мощно подавать. Это был единственный шанс как-то справляться с игрой Карлоса. Он тоже очень хорошо подавал, постоянно ставил меня в ситуацию, где мне приходилось много бегать и играть очень агрессивно.
В конце физически было очень тяжело. И, конечно, все заслуги Карлосу — он показал невероятный теннис. Каждый раз он удивляет меня всё больше. Надеюсь, однажды я возьму реванш. И, конечно, удачи ему в полуфинале», – сказал Музетти на послематчевой пресс-конференции.
На групповом раунде Итогового турнира – 2025 Музетти одержал одну победу и потерпел два поражения. Этот результат не позволил ему выйти в полуфинал соревнований.
