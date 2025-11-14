Янник Синнер в двух сетах обыграл Бена Шелтона на Итоговом турнире ATP — 2025
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал третью победу на групповом этапе Итогового турнира ATP — 2025 в Турине (Италия). В заключительном матче он обыграл американца Бена Шелтона (пятый номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:6 (7:3).
Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
14 ноября 2025, пятница. 16:30 МСК
2
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
5
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Матч продолжался 1 час 35 минут. За это время Синнер выполнил 11 подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Шелтона шесть эйсов, две двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.
В полуфинале Итогового чемпионата ATP — 2025 Синнер встретится с австралийцем Алексом де Минором.
