Янник Синнер — Бен Шелтон, результат матча 14 ноября 2025, счёт 2:0, Итоговый турнир ATP

Янник Синнер в двух сетах обыграл Бена Шелтона на Итоговом турнире ATP — 2025
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал третью победу на групповом этапе Итогового турнира ATP — 2025 в Турине (Италия). В заключительном матче он обыграл американца Бена Шелтона (пятый номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:6 (7:3).

Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
14 ноября 2025, пятница. 16:30 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 3
         
Бен Шелтон
5
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

Матч продолжался 1 час 35 минут. За это время Синнер выполнил 11 подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Шелтона шесть эйсов, две двойные ошибки и один нереализованный брейк-пойнт.

В полуфинале Итогового чемпионата ATP — 2025 Синнер встретится с австралийцем Алексом де Минором.

