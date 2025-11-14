Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Музетти назвал наиболее впечатляющие качества игры Алькараса и Синнера

Музетти назвал наиболее впечатляющие качества игры Алькараса и Синнера
Аудио-версия:
Комментарии

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти назвал качества игры испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера, которые впечатляют его больше всего.

«Конечно, у них есть что-то особенное по сравнению с другими в плане способностей. Сейчас я вижу их физические кондиции, то, как они двигаются, как восстанавливаются, как скользят и работают в розыгрышах — это впечатляет больше всего. То, как они переходят из обороны в атаку, наверное, именно это мне нужно улучшить и прокачать в следующем сезоне», – сказал Музетти на послематчевой пресс-конференции в Турине.

Музетти принимал участие в Итоговом турнире – 2025 в итальянском Турине. На групповом раунде Лоренцо одержал одну победу и потерпел два поражения. Этот результат не позволил ему выйти в полуфинал соревнований.

Материалы по теме
«Они как инь и ян». Теннисный мир ждёт в финале Итогового новую битву Синнер — Алькарас
«Они как инь и ян». Теннисный мир ждёт в финале Итогового новую битву Синнер — Алькарас
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android