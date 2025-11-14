Синнер во второй раз подряд вышел в полуфинал Итогового турнира ATP, не проиграв ни сета

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в плей-офф Итогового чемпионата ATP — 2025, не проиграв ни сета на групповом этапе. В 2024 году он выиграл титул без потери сета по ходу всего турнира.

Синнер обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 7:5, 6:1, немца Александра Зверева со счётом 6:4, 6:3. Сегодня, 14 ноября, в заключительном групповом матче итальянец обыграл американца Бена Шелтона — 6:3, 7:6 (7:3).

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас также вышел в полуфинал Итогового турнира — 2025, выиграв все свои матчи на групповом этапе. Однако он уступил сет американцу Тейлору Фрицу во втором туре.