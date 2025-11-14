Синнер — о матче с Шелтоном: когда он мощно подаёт, ты мало что можешь сделать

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился впечатлениями после матча группового раунда Итогового турнира АТР – 2025 в Турине с амеркианцем Беном Шелтоном – 6:3, 7:6 (7:3).

– Что было лучшим в вашем теннисе на этой неделе?

– Трудно сказать. Думаю, когда приезжаешь сюда и выигрываешь все три матча группового этапа, ты должен показывать отличный теннис, очень высокий уровень… Что мне и удалось. Я чувствовал, что хорошо подаю в важных моментах — это и привело меня к этому результату. Это был по-настоящему особенный день: играть перед домашней публикой. С Беном — очень трудный вызов. Нужно использовать те небольшие шансы, которые появляются. Когда он подаёт мощно, ты мало что можешь сделать. Нужно это принять и стараться никогда не сдаваться — что я и делал. Ментальная сторона была на высоком уровне до этого момента. Посмотрим, что будет завтра, – сказал Синнер в интервью на корте после матча.