Теннис

«Нужно быть очень осторожным». Синнер — о предстоящем матче с де Минором в Турине

«Нужно быть очень осторожным». Синнер — о предстоящем матче с де Минором в Турине
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился ожиданиями от предстоящего матча полуфинала Итогового турнира АТР – 2025 в Турине (Италия) с австралийцем Алексом де Минором.

Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
15 ноября 2025, суббота. 12:00 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Алекс де Минор
7
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«Прежде всего я очень рад за него. Когда у тебя случаются такие поражения, как у него с Лоренцо, это очень тяжело. Ему огромное уважение за то, что он смог вернуться с такой невероятной игрой. Против Фрица был один из лучших матчей в его исполнении, что я видел.

Мне нужно быть очень осторожным. Ему нечего терять. Мне — много (улыбается). Матч будет очень сложным. Со своей стороны, рад быть в полуфинале. Это особенное событие для меня. Надеюсь, смогу показать хороший теннис. Мы все надеемся на пару отличных полуфиналов. А дальше посмотрим, что получится», – сказал Синнер в интервью на корте после матча в Турине.

