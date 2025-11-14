«Нужно быть очень осторожным». Синнер — о предстоящем матче с де Минором в Турине

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер поделился ожиданиями от предстоящего матча полуфинала Итогового турнира АТР – 2025 в Турине (Италия) с австралийцем Алексом де Минором.

«Прежде всего я очень рад за него. Когда у тебя случаются такие поражения, как у него с Лоренцо, это очень тяжело. Ему огромное уважение за то, что он смог вернуться с такой невероятной игрой. Против Фрица был один из лучших матчей в его исполнении, что я видел.

Мне нужно быть очень осторожным. Ему нечего терять. Мне — много (улыбается). Матч будет очень сложным. Со своей стороны, рад быть в полуфинале. Это особенное событие для меня. Надеюсь, смогу показать хороший теннис. Мы все надеемся на пару отличных полуфиналов. А дальше посмотрим, что получится», – сказал Синнер в интервью на корте после матча в Турине.