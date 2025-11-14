Синнер — об игре в Турине: стараюсь сделать так, чтобы домашняя публика была довольна

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, почему ему удаётся успешно играть на Итоговом турнире АТР – 2025 в Турине (Италия). Синнер вышел в полуфинал турнира, не проиграв ни одного сета на групповом раунде соревнований.

– Играя с сильнейшими здесь, в Италии, в прошлом году вы не проиграли ни сета, в этом году ещё ни разу не проиграли свою подачу. Считаете ли вы, что в таких условиях вы выходите на ещё более высокий уровень концентрации и фокуса?

— Трудно сказать. Мне кажется, что это особенное место для игры в теннис, особенно для меня, как для итальянца. У нас всего пару возможностей играть дома — в Риме и здесь, и всё. Иногда ещё Кубок Дэвиса, но в целом я просто стараюсь сделать так, чтобы домашняя публика была довольна. Стараюсь приносить хорошую и спокойную энергию тоже.

В конце концов, зрители хотят увидеть хорошие теннисные матчи, мы здесь, чтобы это обеспечить. А для этого нужны лучшие игроки мира. Я рад быть одним из них и рад быть в полуфинале. Конечно, это особенное место. Такое место, где мне комфортно играть. Каждый день здесь отличается от предыдущего, так что посмотрим, что будет завтра. Но я очень счастлив, посмотрим, что дальше, – сказал Синнер в интервью Tennis Channel.