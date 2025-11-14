Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«В моей группе не было лёгких матчей». Бен Шелтон — о выступлении в Турине

«В моей группе не было лёгких матчей». Бен Шелтон — о выступлении в Турине
Аудио-версия:
Комментарии

Пятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон оценил свою игру в матчах группового раунда Итогового турнира АТР – 2025 в Турине. В заключительной для теннисиста встрече группы Бьорна Борга он уступил итальянцу Яннику Синнеру во счётом 3:6, 6:7 (3:7).

Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
14 ноября 2025, пятница. 16:30 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 3
         
Бен Шелтон
5
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

«Сегодня я хорошо играл с задней линии, у сетки — честно говоря, меня просто «переподавали». Это была тема всех трёх матчей: соперники подавали лучше, чем я. Но это не самая большая проблема. Знаю, у меня отличная подача. Нужно отдать должное тем парням — в конце сезона все в форме. В моей группе не было лёгких матчей. Да, немного не хватило», – сказал Шелтон на пресс-конференции после матча.

Бен Шелтон не смог выйти в полуфинал Итогового турнира АТР – 2025, проиграв все три матча группового раунда соревнований.

Материалы по теме
«Это увеличит бонусы на $ 14 млн». Теннисный календарь наперекор звёздам станет ещё жёстче
«Это увеличит бонусы на $ 14 млн». Теннисный календарь наперекор звёздам станет ещё жёстче
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android