«В моей группе не было лёгких матчей». Бен Шелтон — о выступлении в Турине

Пятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон оценил свою игру в матчах группового раунда Итогового турнира АТР – 2025 в Турине. В заключительной для теннисиста встрече группы Бьорна Борга он уступил итальянцу Яннику Синнеру во счётом 3:6, 6:7 (3:7).

«Сегодня я хорошо играл с задней линии, у сетки — честно говоря, меня просто «переподавали». Это была тема всех трёх матчей: соперники подавали лучше, чем я. Но это не самая большая проблема. Знаю, у меня отличная подача. Нужно отдать должное тем парням — в конце сезона все в форме. В моей группе не было лёгких матчей. Да, немного не хватило», – сказал Шелтон на пресс-конференции после матча.

Бен Шелтон не смог выйти в полуфинал Итогового турнира АТР – 2025, проиграв все три матча группового раунда соревнований.