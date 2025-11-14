Скидки
Шелтон рассказал, какими преимуществами обладает Синнер при игре в залах

Пятая ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон рассказал, какие преимущества имеет итальянец Янник Синнер во время игры на турнирах, которые проходят в залах. Шелтон проиграл итальянцу во время группового раунда Итогового турнира АТР – 2025 в Турине о счётом 3:6, 6:7 (3:7).

Итоговый чемпионат ATP. Группа Бьорна Борга
14 ноября 2025, пятница. 16:30 МСК
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
3 		6 3
         
Бен Шелтон
5
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон

– Вы играли против Янника в разных условиях: трава, открытый хард, закрытый хард. В каких условиях против него играть сложнее всего? Здесь у него невероятная статистика. Вы единственный за два года, кто довёл его до тай-брейка.
– Разные аспекты его игры лучше раскрываются на разных покрытиях. В Австралии его умение строить розыгрыши, двигать тебя по корту, его удары — всё это оживает. Там и подача работает лучше, но важнее то, что он делает после подачи. Здесь, в помещении, он очень часто попадает точно по линиям на подаче. Невероятная точность. Подавать в помещении в целом легче.

Если посмотреть на всех трёх соперников, с которыми я играл на турнире, все они били по линиям плотнейшим образом. Но Янник был ближе всех к абсолютной точности. Хотя разница между ним, Зверевым и Феликсом очень тонкая. Подача делает Синнера невероятно опасным здесь. Плюс его способность забирать время, бить виннеры откуда угодно — огромное преимущество.

Наверное, трудно спорить, что зал — его лучшее покрытие. Но лучшие игроки адаптируются. Лучшие умеют менять маленькие детали, чтобы быть эффективными на любом покрытии. Чтобы выигрывать «Шлемы» на разных покрытиях, побеждать на разных турнирах в течение года, нужно уметь адаптироваться. Это одна из моих главных целей на 2026 год, – сказал Шелтон на пресс-конференции в Турине.

