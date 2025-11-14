Скидки
Теннис

Стефанос Циципас назвал пять навыков, которым бы научил каждого 18-летнего подростка

34-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал пост на личной странице в соцсетях, в котором высказал дал советы 18-летним подросткам.

«Пять навыков, которым я бы научил каждого 18-летнего:

  • Управление стрессом;
  • Эмоциональная осознанность;
  • Основы финансов;
  • Онлайн-обучение;
  • Избавление от негативной энергии», — написал Циципас.

В текущем сезоне Циципас выиграл турнир ATP-500 в Дубае (ОАЭ). За последний месяц грек сыграл один матч на выставочном турнире Six Kings Slam в Саудовской Аравии. Там он уступил итальянцу Яннику Синнеру и получил призовые в размере $ 1,5 млн. В ноябре Циципас по совету врача снялся с домашнего турнира в Афинах.

