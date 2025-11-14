Стефанос Циципас назвал пять навыков, которым бы научил каждого 18-летнего подростка

34-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал пост на личной странице в соцсетях, в котором высказал дал советы 18-летним подросткам.

«Пять навыков, которым я бы научил каждого 18-летнего:

Управление стрессом;

Эмоциональная осознанность;

Основы финансов;

Онлайн-обучение;

Избавление от негативной энергии», — написал Циципас.

В текущем сезоне Циципас выиграл турнир ATP-500 в Дубае (ОАЭ). За последний месяц грек сыграл один матч на выставочном турнире Six Kings Slam в Саудовской Аравии. Там он уступил итальянцу Яннику Синнеру и получил призовые в размере $ 1,5 млн. В ноябре Циципас по совету врача снялся с домашнего турнира в Афинах.