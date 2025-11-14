Скидки
Синнер: лично мне нравится идея проведения финала Кубка Дэвиса раз в два года

Синнер: лично мне нравится идея проведения финала Кубка Дэвиса раз в два года
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался об идее изменения формата проведения Кубка Дэвиса.

«Кубок Дэвиса — всегда интересная тема, и у каждого игрока своё мнение. С нынешним календарём тяжело сделать так, чтобы каждый год все лучшие игроки своих стран были доступны.

Лично мне нравится идея проведения финала Кубка Дэвиса раз в два года. Можно проводить полуфиналы в начале года, финал — в конце, заранее выбирать хозяев по жребию, планировать арену, продажи билетов.
Если, например, Австралия играет с США в Болонье, зрители, конечно, будут, но это всё равно не совсем та атмосфера Кубка Дэвиса. Мне, например, пока не довелось сыграть «настоящий» Кубок Дэвиса — на выезде, в Аргентине или Бразилии, когда весь стадион болеет за хозяев. Для меня именно это и есть настоящая атмосфера турнира.

Мы, итальянцы, в этом смысле удачливы — дома или в Малаге нас всегда много поддерживают. Но если, скажем, Австралия встретится с США в Болонье, это уже другое чувство. Это единственный момент.

Конечно, есть много вещей за кулисами, о которых я могу и не знать, но идея сделать цикл двухлетним мне нравится: так можно играть большие матчи на больших аренах, делать турнир масштабнее», – сказал Синнер на пресс-конференции в Турине.

