«Каждый матч имеет значение». Синнер — о настрое на Итоговом турнире в Турине

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, изменится ли его подход к полуфинальному матче Итогового турнира АТР – 2025 в Турине по сравнению с матчами группового раунда. В полуфинале турнира он сыграет с австралийцем Алексом де Минором.

– Теперь, когда групповой этап завершён, начинается как будто новый турнир. Отличается ли ваше настроение или подход в матчах группы и, например, в полуфиналах?

– Нет, если честно. Каждый матч имеет значение. Каждый раз когда выходишь на корт даже на групповой стадии, играешь за много очков. Они важны и для следующего года, потому что остаются в системе целый год. Так что ничего особо не меняется.

Конечно, полуфинал — более крупная сцена, но так происходит на каждом турнире. Чем дальше проходишь, тем всё становится более захватывающим. Я счастлив быть одним из четырёх игроков в полуфинале. Но с ментальной точки зрения это не так уж сильно меняет ситуацию, – сказал Синнер на пресс-конференции в Турине.