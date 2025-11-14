«Эта тема обсуждается столько, сколько себя помню». Курье — о продолжительности межсезонья

Четырёхкратный чемпион турниров серии «Большого шлема» американец Джим Курье высказался о продолжительности межсезонья у теннисистов, отметив, что разговоры об этом ведутся очень давно.

«Эта тема обсуждается столько, сколько я себя помню в профессиональном теннисе, и в основном инициатива исходит от топ-игроков, потому что именно они играют на Итоговых турнирах ATP и WTA и в основном участвуют в финальной стадии Кубка Дэвиса. Финал Кубка Билли Джин Кинг тоже раньше проходил в конце сезона, но теперь его перенесли на более ранний срок. Так что давайте разберёмся, какова реальность расписания, потому что игроки, возможно, не всегда понимают, сколько у них на самом деле времени.

Слышал, как Джек Дрейпер сказал, что его идеальное межсезонье — шесть недель отдыха. Но угадайте что — игроки, у которых меньше всего времени на отдых, это те, кто сыграет в финале Кубка Дэвиса на следующей неделе. Они получат шесть недель до следующего турнира, первого турнира сезона-2026. Если вы игрок из топ-100 WTA, который не попал на Итоговый турнир, у вас будет 10 недель отдыха с момента последнего обязательного турнира — WTA-500 в Токио. У мужчин последний обязательный турнир — «тысячник» в Париже, а это девять недель отдыха.

Финалисты WTA закончили на прошлой неделе — у них будет два месяца отдыха. Игроки, которые выступают сейчас, но не едут на финал Кубка Дэвиса, например Янник Синнер, получат семь недель отдыха. Так что на самом деле межсезонье у них длиннее, чем думает публика.

Я не говорю, что этого недостаточно, лично я считаю, что это нормально. Проблема скорее в перерывах в течение сезона, а не только в межсезонье, чтобы дать себе возможность восстановиться», – приводит слова Курье Tennis 365.