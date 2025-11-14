Скидки
«Каждый из них доволен годом». Мыскина — о Медведеве, Рублёве и Хачанове в сезоне-2025

Комментарии

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2004 в одиночном разряде и вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Анастасия Мыскина высказалась о выступлении российских теннисистов Даниила Медведева, Андрея Рублёва и Карена Хачанова в сезоне-2025.

«Судя по тому, что я знаю, всё-таки регулярно с ребятами общаемся, каждый из них доволен сезоном в той или иной степени. Безусловно, болельщикам хочется большего, особенно, если ты ярко переживаешь, хочется больше побед. Но у теннисистов может быть сезон со взлётами и падениями. Расстраиваться не стоит. Впереди следующий год, уже скоро всем надо будет готовиться к Австралии», — приводит слова Мыскиной ТАСС.

