Британцы Солсбери и Скупски обыграли Харрисона и Кинга в матче на Итоговом турнире ATP
Британские теннисисты Джо Солсбери и Нил Скупски одержали третью победу на групповом этапе Итогового турнира ATP — 2025, который проходит в Турине (Италия). В заключительном матче они обыграли американцев Кристиана Харрисона и Эвана Кинга со счётом 7:5, 6:3.
Итоговый чемпионат ATP — парный разряд. Группа Джона Макинроя
14 ноября 2025, пятница. 20:10 МСК
Джо Солсбери
Нил Скупски
Д. Солсбери Н. Скупски
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Кристиан Харрисон
Эван Кинг
К. Харрисон Э. Кинг
Матч продолжался 1 час 13 минут. За это время Солсбери и Скупски выполнили четыре подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из трёх. На счету американцев пять эйсов, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
Солсбери и Скупски вышли в полуфинал Итогового турнира с первого места. Харрисон и Кинг не выиграли ни одного матча в группе.
