Главная Теннис Новости

Джо Солсбери /Нил Скупски — Кристиан Харрисон/Эван Кинг, результат матча 14 ноября, счёт 2:0, Итоговый чемпионат ATP

Британцы Солсбери и Скупски обыграли Харрисона и Кинга в матче на Итоговом турнире ATP
Британские теннисисты Джо Солсбери и Нил Скупски одержали третью победу на групповом этапе Итогового турнира ATP — 2025, который проходит в Турине (Италия). В заключительном матче они обыграли американцев Кристиана Харрисона и Эвана Кинга со счётом 7:5, 6:3.

Итоговый чемпионат ATP — парный разряд. Группа Джона Макинроя
14 ноября 2025, пятница. 20:10 МСК
Джо Солсбери
Великобритания
Джо Солсбери
Нил Скупски
Великобритания
Нил Скупски
Д. Солсбери Н. Скупски
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		3
         
Кристиан Харрисон
США
Кристиан Харрисон
Эван Кинг
США
Эван Кинг
К. Харрисон Э. Кинг

Матч продолжался 1 час 13 минут. За это время Солсбери и Скупски выполнили четыре подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из трёх. На счету американцев пять эйсов, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Солсбери и Скупски вышли в полуфинал Итогового турнира с первого места. Харрисон и Кинг не выиграли ни одного матча в группе.

