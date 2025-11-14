Британцы Солсбери и Скупски обыграли Харрисона и Кинга в матче на Итоговом турнире ATP

Британские теннисисты Джо Солсбери и Нил Скупски одержали третью победу на групповом этапе Итогового турнира ATP — 2025, который проходит в Турине (Италия). В заключительном матче они обыграли американцев Кристиана Харрисона и Эвана Кинга со счётом 7:5, 6:3.

Матч продолжался 1 час 13 минут. За это время Солсбери и Скупски выполнили четыре подачи навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из трёх. На счету американцев пять эйсов, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Солсбери и Скупски вышли в полуфинал Итогового турнира с первого места. Харрисон и Кинг не выиграли ни одного матча в группе.