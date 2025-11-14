Скидки
Ева Лис: сталкеры раздобыли адреса тренировочных баз, отелей. Это меня беспокоит

40-я ракетка мира немецкая теннисистка Ева Лис рассказала, как столкнулась со случаями сталкинга, а также с негативными комментариями в соцсетях.

«В последнее время мне приходится иметь дело со сталкерами, которые раздобыли адреса моих тренировочных баз, отелей и даже номера моих комнат. Некоторые пишут, что найдут меня и сделают со мной то-то и то-то. Это меня беспокоит.

Они были явно одержимы мной, это перешло все границы. Чем больше об этом говорят, тем лучше. Но, к сожалению, первое, что приходит на ум: меня это совсем не удивляет. Для профессиональных теннисистов это стало частью жизни.

Никто не должен сталкиваться с этим в таких подробностях. В сообщениях подробно описывалось, как меня насилуют, мою мать, как убивают мою семью», — приводит слова Лис Eurosport.de.

