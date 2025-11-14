Скидки
Корретха оценил шансы Алькараса на победу на Итоговом турнире АТР — 2025

Экс вторая ракетка мира испанец Алекс Корретха поделился мнением о шансах испанца Карлоса Алькараса одержать победу на Итоговом турнире АТР – 2025 в турине (Италия).

«В этом году он выиграл в Токио и не поехал в Шанхай, приехал в Париж без ритма, но то время, которое инвестируешь в тренировку, позволяет тебе быть лучше в конце года.

Карлос сыграл 16 турниров в этом году, а Синнер — 11, потому что три месяца не выступал из-за отстранения. Карлосу нужно было играть эти недели, чтобы показать свой самый взрывной и конкурентоспособный теннис. Это не просто 16 недель, это практически половина года в соревнованиях. Думаю, поэтому он более свежий, лучше подготовлен и имеет больше шансов выиграть турнир, тогда как в прошлом году он подходил к нему без сил», – приводит слова Корретхи Eurosport Spain.

