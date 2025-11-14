Ига Швёнтек за 45 минут обыграла 909-ю ракетку мира в матче Кубка Билли Джин Кинг

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек одержала победу в рамках плей-офф Кубка Билли Джин Кинг — 2025. Она разгромила 909-ю ракетку мира из Новой Зеландии Элисе Се со счётом 6:0, 6:1.

Матч продолжался 45 минут. За это время Швёнтек выполнила две подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. На счету Се две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В плей-офф Кубка Билли Джин Кинг Польша попала в группу к Новой Зеландии и Румынии. Победа в группе обеспечит сборной участие в квалификации турнира в 2026 года.