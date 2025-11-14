Халеп рассказала, что пришла к решению завершить карьеру во время своего последнего матча

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп призналась, что приняла решение об окончании карьеры по ходу своего последнего матча. В феврале 2025 года на домашнем турнире в Клуж-Напоке она проиграла итальянке Лючии Бронцетти (1:6, 1:6).

«Думала об окончании карьеры какое-то время, но когда вышла на корт, ещё не решила точно, что в этом матче я завершу карьеру. Но чувствовала, мне там больше не место. У меня была травма колена, было больно. Поэтому проиграв первый сет, решила, что больше не буду играть.

Потом я подошла к родителям и сказала им, что хочу завершить. И они ответили: «Окей, объявляй». Вот так всё и случилось. Никто не знал», — приводит слова Халеп The National.