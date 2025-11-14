Скидки
Все новости
Флавия Пеннетта: Синнера запомнят как одного из лучших спортсменов всех времён

Чемпионка US Open – 2015 в одиночном разряде итальянская теннисистка Флавия Пеннетта высказалась об успехах своего соотечественника, четырёхкратного победителя турниров «Большого шлема», второй ракетки мира Янника Синнера.

«Синнера запомнят как одного из лучших спортсменов всех времён, в этом я не сомневаюсь. Янник — серьёзный парень, он знает, чего хочет, он из замечательной семьи. Принципы, которые ему передали, Синнер применяет на теннисном корте. Он подарит нам много радости в ближайшие годы», — приводит слова Пеннетты Tennis World USA.

Ранее Янник Синнер вышел в полуфинал Итогового турнира ATP — 2025 в Турине (Италия).

Новости. Теннис
