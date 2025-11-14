Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер стал автором уникального достижения в рамках Итогового турнира АТР

Синнер стал автором уникального достижения в рамках Итогового турнира АТР
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал первым игроком с основания Итогового турнира АТР в 1970 году, которому удалось пройти групповой раунд соревнований, не проиграв ни одного сета, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х.

В ходе группового раунда Итогового турнира АТР – 2025 в Турине (Италия) Синнер обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 7:5, 6:1, немца Александра Зверева — 6:4, 6:3, а также американца Бена Шелтона — 6:3, 7:6 (7:3).

В полуфинале Итогового турнира АТР – 2025 Синнер сыграет с австралийским теннисистом Алексом де Минором.

Материалы по теме
«Они как инь и ян». Теннисный мир ждёт в финале Итогового новую битву Синнер — Алькарас
«Они как инь и ян». Теннисный мир ждёт в финале Итогового новую битву Синнер — Алькарас
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android