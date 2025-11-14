Синнер стал автором уникального достижения в рамках Итогового турнира АТР

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал первым игроком с основания Итогового турнира АТР в 1970 году, которому удалось пройти групповой раунд соревнований, не проиграв ни одного сета, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х.

В ходе группового раунда Итогового турнира АТР – 2025 в Турине (Италия) Синнер обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 7:5, 6:1, немца Александра Зверева — 6:4, 6:3, а также американца Бена Шелтона — 6:3, 7:6 (7:3).

В полуфинале Итогового турнира АТР – 2025 Синнер сыграет с австралийским теннисистом Алексом де Минором.